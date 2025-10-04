Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Субботник в Новосибирске перенесен из-за погоды, но уборка города продолжается

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил об отмене общегородского субботника, запланированного на 4 октября, по погодным условиям.

Источник: Сиб.фм

Несмотря на это, работы по подготовке города к зиме продолжаются в установленные сроки.

Как сообщается, в период до 12 октября муниципальные учреждения, предприятия и управляющие организации будут проводить уборку прилегающих территорий при благоприятных погодных условиях — в дни без осадков и заморозков.

Горожане также могут принять активное участие в благоустройстве: привести в порядок дворы и детские площадки, обратившись за необходимым инвентарем в свои управляющие компании.

Особое внимание будет уделено озелененным общественным пространствам — паркам, скверам и памятным местам. Основная задача — максимально очистить город до наступления устойчивых холодов, используя все подходящие для этого дни.