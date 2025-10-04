Субботник в Новосибирске перенесен из-за погоды, но уборка города продолжается

Несмотря на это, работы по подготовке города к зиме продолжаются в установленные сроки.
Как сообщается, в период до 12 октября муниципальные учреждения, предприятия и управляющие организации будут проводить уборку прилегающих территорий при благоприятных погодных условиях — в дни без осадков и заморозков.
Горожане также могут принять активное участие в благоустройстве: привести в порядок дворы и детские площадки, обратившись за необходимым инвентарем в свои управляющие компании.
Особое внимание будет уделено озелененным общественным пространствам — паркам, скверам и памятным местам. Основная задача — максимально очистить город до наступления устойчивых холодов, используя все подходящие для этого дни.