Врач Литвиненко: даже небольшие травмы мозга могут повлечь потерю памяти

Даже незначительные травмы мозга могут через несколько лет отразиться в неврологических заболеваниях, потере памяти или зрения. Об этом aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко, комментируя историю бойца, потерявшего часть черепа после ранения от удара РСЗО HIMARS.
«Практика показывает, что даже незначительные травмы мозга, они в будущем, спустя несколько лет могут отзываться какими-то неврологическими заболеваниями, потерей памяти, нарушением конъюнктивных функций. Поэтому нужно заниматься профилактикой на опережение: поддерживать давление, вести здоровый образ жизни, заниматься гимнастикой. Этим направлением занимается реабилитолог», — отметил Литвиненко.
Боец РФ лишился части черепа в начале СВО, после того, как получил ранение от удара РСЗО HIMARS. Военнослужащий восстановился и вернулся в зону боевых действий. При этом бойцу пришлось уйти из артиллеристов в радиолокационную борьбу.
Врач назвал эту историю удивительной в связи с тем, что осколки не задели жизненно важных отделов мозга.