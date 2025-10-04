Врач Литвиненко: даже небольшие травмы мозга могут повлечь потерю памяти

Даже незначительные травмы мозга могут через несколько лет отразиться в неврологических заболеваниях, потере памяти или зрения. Об этом aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко, комментируя историю бойца, потерявшего часть черепа после ранения от удара РСЗО HIMARS.