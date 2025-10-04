В России изменят правила взыскания долгов с граждан: что ждет граждан

В России с 1 ноября вступает в силу закон, который предоставляет налоговым органам право взыскивать с граждан задолженности по обязательным платежам — налогам, штрафам и другим сборам — без обращения в суд, если между налогоплательщиком и налоговой службой отсутствует спор. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.
«С 1 ноября в России начнет действовать закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать задолженность по обязательным платежам, включая налоги и штрафы, при отсутствии спора с налоговиками», — подтвердил он.
Депутат уточнил, что речь идет о физических лицах, не являющихся предпринимателями. Закон охватывает налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и проценты при условии, что сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета.
При наличии спора взыскание будет проходить через суд. По мнению Антропенко, новый закон поможет оптимизировать работу налоговых органов и снизить нагрузку на судебную систему. При этом граждане сохраняют право обжаловать решения налоговиков в суде, если не согласны с ними.
Недавно сообщалось, что накопление задолженности по коммунальным услугам со стороны россиян создает значительные трудности для управляющих компаний (УК).
В связи с этим УК обращаются к властям с просьбой разрешить передачу прав требования долгов третьим лицам, среди которых могут быть коллекторы. Это необходимо для сокращения кассовых разрывов и обеспечения надлежащего обслуживания жилых домов. Однако, как отмечает «Коммерсантъ», такие меры могут представлять определенные риски для граждан.
Ранее стало известно, что кредитная нагрузка россиян может увеличиваться из-за мошенников, которые обманом оформляют займы на граждан. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.ru» специалист в сфере финансов и инвестиций Юлия Кузнецова.
По данным издания, сумма невыплаченных процентов по кредитам россиян превысила 600 млрд рублей в начале текущего года. Специалист напомнила, что не стоит вступать в разговоры с незнакомцами о финансах и взять себе за правило никогда не говорить никакие цифры по телефону.