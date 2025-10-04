Приставы не смогли взыскать 72 млн с обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова

История этого долга берет начало в августе 2021 года, когда на Саркисяна был подан иск о взыскании задолженности по займу, полученному им еще в 2019 году. Первоначально, в апреле 2022 года, Черемушкинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований, однако в сентябре того же года Московский городской суд отменил это решение и постановил взыскать долг с Саркисяна.