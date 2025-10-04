Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Лосевская: плата детям за хорошие оценки может снизить успеваемость

Специалист отметила, что получающие за хорошие оценки и поведение деньги дети могут перестать стараться и начать манипулировать родителями.

Источник: Аргументы и факты

Плата детям за хорошие оценки может снизить успеваемость. Такое мнение в беседе с aif.ru выразила психолог Юлия Лосевская.

«Ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения. Ребенок привыкает, что базово правильные действия становятся предметом торга, что может привести к манипуляции. Школьник начнет уточнять: “А сколько ты мне за пятерку заплатишь?”. Хорошее поведение и учеба — это зона ответственности ребенка. Важно хвалить сына или дочку за усилия, а не за результат. И гордиться им», — отметила специалист.

Лосевская подчеркнула, что детям можно и нужно давать деньги, но не следует превращать хорошее поведение и оценки в торг. Лучшее поощрение — внимание родителя, похвала и поход, например, в кино или зоопарк.

«Система денежных вознаграждений за учебу и поведение чревата тем, что ребенок может вырасти меркантильным, у него будет слабая внутренняя мотивация. Гораздо эффективнее платить за дополнительный труд, чем за учебу», — добавила она.

Специалист пояснила, что у ребенка должны быть обязательные дела по дому, например, мытье посуды, уборка в своей комнате, и могут быть дополнительные, за которые и стоит платить. В последнем случае это может быть мытье полов или помощь родителю с какими-то другими делами.

Ранее психолог Лосевская назвала плату детям за поведение рискованной стратегией.