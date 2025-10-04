Эксперт Лосевская: плата детям за хорошие оценки может снизить успеваемость

«Ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения. Ребенок привыкает, что базово правильные действия становятся предметом торга, что может привести к манипуляции. Школьник начнет уточнять: “А сколько ты мне за пятерку заплатишь?”. Хорошее поведение и учеба — это зона ответственности ребенка. Важно хвалить сына или дочку за усилия, а не за результат. И гордиться им», — отметила специалист.