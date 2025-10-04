Эксперт Лосевская: плата детям за хорошие оценки может снизить успеваемость

Плата детям за хорошие оценки может снизить успеваемость. Такое мнение в беседе с aif.ru выразила психолог Юлия Лосевская.
«Ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения. Ребенок привыкает, что базово правильные действия становятся предметом торга, что может привести к манипуляции. Школьник начнет уточнять: “А сколько ты мне за пятерку заплатишь?”. Хорошее поведение и учеба — это зона ответственности ребенка. Важно хвалить сына или дочку за усилия, а не за результат. И гордиться им», — отметила специалист.
Лосевская подчеркнула, что детям можно и нужно давать деньги, но не следует превращать хорошее поведение и оценки в торг. Лучшее поощрение — внимание родителя, похвала и поход, например, в кино или зоопарк.
«Система денежных вознаграждений за учебу и поведение чревата тем, что ребенок может вырасти меркантильным, у него будет слабая внутренняя мотивация. Гораздо эффективнее платить за дополнительный труд, чем за учебу», — добавила она.
Специалист пояснила, что у ребенка должны быть обязательные дела по дому, например, мытье посуды, уборка в своей комнате, и могут быть дополнительные, за которые и стоит платить. В последнем случае это может быть мытье полов или помощь родителю с какими-то другими делами.
Ранее психолог Лосевская назвала плату детям за поведение рискованной стратегией.