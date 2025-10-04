Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются облачная погода и до 16 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12−17 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +21°
Источник: Mail.ru

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 14−16 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется юго-восточный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12−17 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.