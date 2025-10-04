Критик предложил прогнать певицу Славу со сцены, сравнив ее с Пугачевой

«Кто такая Слава — певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов — тоже нет. Сплошное “нет” по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее», — заявил Соседов для Общественная Служба Новостей.