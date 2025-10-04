Критик предложил прогнать певицу Славу со сцены, сравнив ее с Пугачевой

Критик объяснил скандальное видео певицы Славы потерей голоса и морального облика.
Скандальное видео, на котором певица Слава (Анастасия Сланевская) поправляет платье после выхода из уборной, вызвало волну критики в соцсетях. Критик Сергей Соседов в комментарии объяснил подобное поведение артистки потерей вокальной формы и морального облика.
«Кто такая Слава — певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов — тоже нет. Сплошное “нет” по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее», — заявил Соседов для Общественная Служба Новостей.
Эксперт также провел параллель с Аллой Пугачевой, отметив, что, потеряв голос, та стала удерживать внимание публики за счет романов и скандалов. По его мнению, у Славы сейчас наступает аналогичный период в творческой жизни, и подобных звезд следует убирать со сцены.
Критик призвал певицу отказаться от дальнейшей работы в музыкальной индустрии. Короткий ролик, где Слава демонстративно приспускает подол платья, ранее вызвал возмущение пользователей сети, которые сравнили артистку с Натальей Штурм и Бритни Спирс.
Телеведущая Роза Сябитова, известная как «главная сваха страны», считает, что у певицы Славы (Анастасии Сланевской) есть все возможности для обретения нового личного счастья, однако есть один важный нюанс. В интервью URA.RU ведущая шоу «Давай поженимся!» пояснила, почему знаменитым женщинам сложнее выстраивать личные отношения, подчеркнув, что причина кроется вовсе не в их профессиональном успехе.