Мошенники взламывают аккаунты учителей и похищают деньги

Аферисты обирают россиян под видом педагогов, медсестёр и школьной администрации.

Источник: Комсомольская правда

Российские образовательные учреждения подвергаются атакам кибермошенников, что приводит к серьёзным финансовым потерям.

«Учителя и администрация школ получают сообщения в мессенджерах от ложных аккаунтов директоров или чиновников. От имени руководства мошенники требуют срочно перевести деньги на “специальный счет” якобы для предотвращения проверок», — рассказала ТАСС эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, добавив, что в качестве предлога для обращения за деньгами к родителям учеников от имени якобы педагогов мошенники используют ремонт, экскурсии, покупку оборудования для школы.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана российских подростков. Злоумышленники представляются школьными психологами и выманивают данные карт.

О том, какие уловки использовали аферисты накануне 1 сентября, читайте здесь на KP.RU.