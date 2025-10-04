Мошенники взламывают аккаунты учителей и похищают деньги

«Учителя и администрация школ получают сообщения в мессенджерах от ложных аккаунтов директоров или чиновников. От имени руководства мошенники требуют срочно перевести деньги на “специальный счет” якобы для предотвращения проверок», — рассказала ТАСС эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, добавив, что в качестве предлога для обращения за деньгами к родителям учеников от имени якобы педагогов мошенники используют ремонт, экскурсии, покупку оборудования для школы.