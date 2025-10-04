Ричмонд
Спасатель Щетинин сказал, что нужно сделать первым при подготовке к походу

Спасатель Щетинин рекомендовал, отправляясь в поход, заранее узнать подробную информацию о маршруте.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, комментируя поиски пропавшей семьи Усольцевых в лесу Красноярского края, рассказал aif.ru, что нужно сделать в первую очередь, когда отправляешься даже в кратковременный поход.

«В первую очередь нужно знать, куда идешь и зачем. Примерно в голове сложить маршрут, учесть возможные сложности: оборудованная тропа или необорудованная, рельеф и протяженность тропы, время ее прохождения и так далее. Конечно же, важно посмотреть прогноз погоды», — отметил Щетинин.

Спасатель рекомендовал сделать просчеты, нанеся подробно нужную информацию о планируемом походе на бумагу.

«В этом случае намного больше шансов, что небольшое путешествие пройдет в удовольствие и завершится без последствий», — подытожил Щетинин.

Ранее Щетинин назвал aif.ru версии исчезновения Усольцевых в лесу Красноярского края.

Напомним, муж, жена и пятилетний ребенок пропали в Партизанском районе. Последний раз их видели возле базы отдыха 28 сентября. Известно, что в воскресенье они уже собирались ехать домой, однако перед отбытием решили прогуляться и направились на машине к скальному массиву Буратино — это место в пяти километрах от поселка Кутурчин. С тех пор об их судьбе ничего не известно, обнаружили лишь их машину. Поиски развернулись в труднопроходимой лесной местности в районе Минской петли в Кутурчинском белогорье. Поисковые работы не прекращаются и ночью.