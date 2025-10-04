В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полётов. Ограничения касаются всех типов самолётов, осуществляющих посадку и взлёт в аэропорту, и будут действовать до особого распоряжения.
Ранее, в ночь на 4 октября, Росавиация ввела аналогичные ограничения на работу аэропортов в Волгограде, Калуге и Саратове. Там также отметили, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полётов.
Кроме того, в аэропорту Уфы вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов два дня назад.