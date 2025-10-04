Сдача школы на Патрокле опять откладывается, подрядчик требует еще денег

Школа рассчитана на 1275 мест. Первый срок сдачи объекта был в 2022 году. Затем время строительства сдвигали на 2023, 2024, а потом на 2025 год. Сумма работ, а строительство школы началось по нацпроекту «Образование», уже выросла с 1,9 до 3 млрд руб. На март 2025 года готовность школы составляла 60,25%.