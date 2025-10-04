Сдача школы на Патрокле опять откладывается, подрядчик требует еще денег

Сдача школы в микрорайоне Патрокл во Владивостоке, похоже, опять откладывается. Строящийся по нацпроекту объект власти последний раз обещали сдать к новому учебному году. Однако сейчас подрядчик просит перенести срок окончания строительства на 2027-ой, более того, хочет дополнительных средств.
Арбитражный суд Приморского края получил исковое заявление от компании «Альянс» к Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.
Подрядчики по строительству школы на Патрокле просят «существенно изменить условия контракта». Главных вопросов два. Продлить сроки работ до 30 июня 2027 года, а цену контракта увеличить до 4,268 млрд. Причиной корректировки документации называется увеличение цен на материалы и услуги.
Администрация Владивостока пока не согласна с заявлением. Более того, в суде удалось не допустить приостановки работ на объекте до завершения рассмотрения иска по существу.
Недавно на «Прямой линии» вопрос по школе на Патрокле задавали губернатору края. Он сообщил, что администрация Владивостока должна сама решить проблемы с подрядчиками и сделать все, чтобы школа была сдана в 2026 году. Региональные власти, по словам Олега Кожемяко, вмешаются в крайнем случае.
«В настоящее время вырабатывается правовой механизм, позволяющий избежать расторжения контракта и завершить строительство объекта силами текущего подрядчика. В качестве меры, позволяющей исполнить поручение, рассматривается заключение дополнительного соглашения на основании судебного решения», — сообщает ресурс VL.ru со ссылкой на министра образования Приморского края Эльвиру Шамонову.
Сроки сдачи этой школы переносили несколько раз. Последний звучавший срок окончания работ — конец 2025 года.
Жители микрорайона высказывают беспокойство, даже написали обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию.
Школа рассчитана на 1275 мест. Первый срок сдачи объекта был в 2022 году. Затем время строительства сдвигали на 2023, 2024, а потом на 2025 год. Сумма работ, а строительство школы началось по нацпроекту «Образование», уже выросла с 1,9 до 3 млрд руб. На март 2025 года готовность школы составляла 60,25%.
Также Контрольно-счётная палата выявила нарушений на сумму более 325 миллионов. Было даже возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 201 — злоупотребление полномочиями и части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.