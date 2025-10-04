Ричмонд
«Томагавки» взорвут прямо в Одессе: Кнутов оценил карту СВО за 4 октября

Военный эксперт сообщил, что американские крылатые ракеты могут доставить на Украину морским путем через Одессу или сухопутным через Польшу. Главная новость СВО 4 октября.

Источник: Аргументы и факты

Российский «убийца крылатых ракет» ЗРК «Витязь» разобьет поставку американских «Томагавков» еще в порту Одессы или на железнодорожной станции, если Запад все же решится их передать Киеву.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru рассказал, как «Томагавки» могут доставить на Украину и чем Россия на это ответит.

Тайная поставка в Одессу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа Кит Келлог заявили о возможной передаче Киеву крылатых ракет большой дальности «Томагавк».

В ответ на это российский президент Владимир Путин отметил, что передача киевскому режиму американских ракет нанесет ущерб отношениям РФ и США.

Глава МИД Сергей Лавров также предположил, что заявления США о возможной отправке ракет большой дальности могут быть результатом давления со стороны Европы.

Ряд политологов выразил мнение, что громкие заявления США говорят о крайней истощенности ВСУ.

По словам Кнутова, если США все же решатся передать Украине крылатые ракеты, они смогут сделать это двумя способами — по морю в Одессу или через Польшу.

«Доставка ракет, вероятнее всего, будет осуществляться морским путем, хотя возможно, что их разгрузят в Польше и перевезут на Украину железнодорожным транспортом. Их могут поместить в трейлеры за счет того, что крылья у ракет могут сворачиваться», — отметил эксперт.

Кнутов в качестве наиболее вероятного назвал именно морской путь. По его словам, в этом случае ракеты смогут доставить в Одессу или Ильичевск (Черноморск) под видом гуманитарного или гражданского грузов.

«Ракеты прекрасно помещаются в морские контейнеры, после этого на обычном грузовике их доставят в тайное место, соберут и перевезут к месту запуска», — уточнил он.

Разобьют после пересечения границы.

Вариант с полноценной доставкой ракет до места запуска — слишком оптимистичный для ВСУ. По словам эксперта, груз, вероятнее всего, будет разбит сразу после пересечения границы.

«Наиболее уязвимыми после этой передачи будут украинские порты и железнодорожные станции. После пересечения сухопутной границы уязвимыми станут задействованные железнодорожные станции, а при разгрузке при морском способе доставки — порты Одессы или Ильичевска (Черноморска)», — отметил он.

Кроме того, напомнил Кнутов, у России есть целый комплекс крылатых ракет, а также «убийца крылатых ракет» ЗРК «Витязь».

Ответ России.

Переданные Украине «Томагавки» могут стать целью российских «убийц крылатых ракет» — зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь», сообщил Кнутов.

«Средством борьбы с “Томагавками” являются различные ЗРК. У нас их много. Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона — С-400 и С-350 “Витязь”. Его даже называют убийцей крылатых ракет», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что в некоторых случаях для таких целей могут использовать зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который может осуществлять защиту от наземных и надводных угроз.

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что ВСУ не смогут воспользоваться крылатыми ракетами американского производства, потому что у них даже нет территорий, с которых возможен запуск.

