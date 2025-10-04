В споре о десятикратном скачке цен на вывоз мусора поставили жирную точку

Ранее в СМИ появились заявления представителей РЭО о возможном росте тарифов в десять раз при отсутствии строительства мусороперерабатывающих мощностей. В Минпромторге тогда заявили, что ставка экологического сбора уже завышена. Последнее повышение тарифов прошло 1 июля 2025 года, следующее запланировано на июль 2026 года. ФАС выдала РЭО предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В ответ оператор провел служебную проверку и разъяснил сотрудникам правила публичных высказываний.