«Октоберфест» по-ташкентски: праздник, которого не было

Однако в хокимияте столицы поспешили всех успокоить: никакого «Октоберфеста» в Ташкенте не будет. Официальный ответ — мероприятие не планируется, а вся информация из анонимных каналов — не что иное, как очередной фейк.
Пивная сага по-ташкентски
У Ташкента с подобными фестивалями своя, и надо признать, весьма своеобразная история. Проведенный после долгого перерыва Beer Fest в июне этого года на всё той же улице вызвал бурю обсуждений и споров в соцсетях — вплоть до депутатских воззваний. Зампредседателя партии «Миллий тикланиш» Фируза Мухамеджанова осудила фестиваль, назвав такие мероприятия деградацией, а вовсе не продвижением туризма, как это представляли организаторы. По её словам, это «плевок в сторону национальных традиций и самобытности».
После такого «тёплого» приёма вторую попытку фестиваля решили завуалировать и назвать более нейтрально — Mangal Fest (мол, теперь это фестиваль мяса, а не пива). Но суть осталась прежней, а итогом мероприятия стала мини-потасовка, после которой шестерых участников отправили отдыхать под административный арест на пять суток.
Вброс или отмена?
Теперь уже сложно разобраться, была ли это целенаправленная провокация от телеграм-каналов для разогрева общественного мнения (и молодежи), или действительно фестиваль собирались провести, но в последний момент отменили из-за возможной шумихи. Как бы там ни было, очередной «Октоберфест» так и остался в чатах и мемах.