«Октоберфест» по-ташкентски: праздник, которого не было

Vaib.uz (Узбекистан. 3 октября). В анонимных телеграм-каналах и социальных сетях на днях разлетелась «горячая» новость: с 17 по 19 октября на туристической улице Тараса Шевченко якобы должен пройти настоящий отечественный «Октоберфест» — аналог знаменитого немецкого пивного фестиваля. И, конечно же, организаторы — те самые люди, что устраивали столичный Beer Fest.

Источник: Vaib.Uz

Однако в хокимияте столицы поспешили всех успокоить: никакого «Октоберфеста» в Ташкенте не будет. Официальный ответ — мероприятие не планируется, а вся информация из анонимных каналов — не что иное, как очередной фейк.

Пивная сага по-ташкентски

У Ташкента с подобными фестивалями своя, и надо признать, весьма своеобразная история. Проведенный после долгого перерыва Beer Fest в июне этого года на всё той же улице вызвал бурю обсуждений и споров в соцсетях — вплоть до депутатских воззваний. Зампредседателя партии «Миллий тикланиш» Фируза Мухамеджанова осудила фестиваль, назвав такие мероприятия деградацией, а вовсе не продвижением туризма, как это представляли организаторы. По её словам, это «плевок в сторону национальных традиций и самобытности».

После такого «тёплого» приёма вторую попытку фестиваля решили завуалировать и назвать более нейтрально — Mangal Fest (мол, теперь это фестиваль мяса, а не пива). Но суть осталась прежней, а итогом мероприятия стала мини-потасовка, после которой шестерых участников отправили отдыхать под административный арест на пять суток.

Вброс или отмена?

Теперь уже сложно разобраться, была ли это целенаправленная провокация от телеграм-каналов для разогрева общественного мнения (и молодежи), или действительно фестиваль собирались провести, но в последний момент отменили из-за возможной шумихи. Как бы там ни было, очередной «Октоберфест» так и остался в чатах и мемах.