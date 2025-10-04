«Октоберфест» по-ташкентски: праздник, которого не было

У Ташкента с подобными фестивалями своя, и надо признать, весьма своеобразная история. Проведенный после долгого перерыва Beer Fest в июне этого года на всё той же улице вызвал бурю обсуждений и споров в соцсетях — вплоть до депутатских воззваний. Зампредседателя партии «Миллий тикланиш» Фируза Мухамеджанова осудила фестиваль, назвав такие мероприятия деградацией, а вовсе не продвижением туризма, как это представляли организаторы. По её словам, это «плевок в сторону национальных традиций и самобытности».