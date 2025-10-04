В Мурманской области меньше чем за год зафиксировали 167 отравлений алкоголем

С января по сентябрь текущего года в Мурманской области зафиксировано 167 случаев острых отравлений алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Особенно тревожной тенденцией является почти двукратный рост подобных инцидентов среди подростков в возрасте 15−17 лет. Если в прошлом году было зарегистрировано всего 6 случаев отравлений среди несовершеннолетних, то в текущем году их число возросло до 11.
Эксперты Роспотребнадзора в очередной раз напоминают, что безопасных доз алкоголя не существует, и любое его употребление наносит вред организму, в первую очередь — головному мозгу.
— Давайте помнить об ответственности за тех, кто растёт рядом с нами, и делать сознательный выбор в пользу здоровья и благополучия! Давайте будем внимательны и заботиться о себе и о наших близких, — говорится в сообщении.
Количество погибших от отравления суррогатным спиртным в Сланцах Ленинградской области выросло до 45 человек. Поставщиком алкоголя оказалась сотрудница детского сада Ольга Степанова. Женщина снабжала суррогатом жителя Сланцевского района Николая Бойцова. Впоследствии обоих подозреваемых задержали. Что могло привести к тяжелому отравлению и что грозит виновникам — в материале «Вечерней Москвы».