Бойцы ВС РФ в меньшинстве захватили опорный пункт с операторами дронов ВСУ

Группе из четырех человек пришлось столкнуться примерно с восемью противниками.

Источник: Аргументы и факты

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы 255-го гвардейского полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа провели успешный штурм на красноармейском направлении.

Четверо военнослужащих захватили укреплённый опорный пункт, где находились украинские операторы беспилотников.

По словам одного из бойцов с позывным «Сибирь», группе пришлось столкнуться примерно с восемью противниками. Украинские военные пытались отойти к своим позициям, применяя дроны со сбросами, однако штурмовики вели плотный огонь и использовали гранаты. По запросу бойцов поддержку оказала артиллерия и ударные беспилотники, что позволило переломить ситуацию.

Далее российские военные, прикрывая друг друга, проникли в систему укреплений и заняли несколько блиндажей. Большинство украинских солдат было уничтожено автоматным огнём и гранатами, один из блиндажей был поражён противотанковой миной. Некоторым противникам удалось отступить, однако ключевые позиции перешли под контроль российских штурмовиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о действиях младшего сержанта Николая Кондакова, наводчика-оператора танка Т-72, который в ходе боевых действий уничтожил расчет противотанковых ракетных комплексов ВСУ и схрон с боеприпасами.