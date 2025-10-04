Бойцы ВС РФ в меньшинстве захватили опорный пункт с операторами дронов ВСУ

По словам одного из бойцов с позывным «Сибирь», группе пришлось столкнуться примерно с восемью противниками. Украинские военные пытались отойти к своим позициям, применяя дроны со сбросами, однако штурмовики вели плотный огонь и использовали гранаты. По запросу бойцов поддержку оказала артиллерия и ударные беспилотники, что позволило переломить ситуацию.