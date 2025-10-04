Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баварская полиция получит право сбивать дроны при возникновении угрозы

После инцидента с беспилотниками (БПЛА), парализовавшего аэропорт Мюнхена, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман заявил о планах значительно расширить полномочия полиции региона. Согласно его словам, правоохранительные органы получат возможность незамедлительно сбивать дроны в случае возникновения «острой опасности».

После инцидента с беспилотниками (БПЛА), парализовавшего аэропорт Мюнхена, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман заявил о планах значительно расширить полномочия полиции региона. Согласно его словам, правоохранительные органы получат возможность незамедлительно сбивать дроны в случае возникновения «острой опасности».

— Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов. Это также означает, что полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности, — заявил Херман.

Он также уточнил, что законопроект о соответствующих поправках в закон о полномочиях полиции Баварии будет представлен в ближайшее время. Он также подчеркнул необходимость постоянной модернизации и расширения технического оснащения полиции в этой области.

Херман назвал появление дронов над аэропортом Мюнхена «тревожным сигналом», отметив, что угроза от беспилотников реальна и нарастает, подвергая критическую инфраструктуру все большему риску. Он также поддержал предложение федерального министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта о создании единого центра защиты от БПЛА, передает агентство DPA.

3 октября беспилотники неизвестного происхождения появились в небе над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около Мюнхена.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше