Баварская полиция получит право сбивать дроны при возникновении угрозы

После инцидента с беспилотниками (БПЛА), парализовавшего аэропорт Мюнхена, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман заявил о планах значительно расширить полномочия полиции региона. Согласно его словам, правоохранительные органы получат возможность незамедлительно сбивать дроны в случае возникновения «острой опасности».
— Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов. Это также означает, что полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности, — заявил Херман.
Он также уточнил, что законопроект о соответствующих поправках в закон о полномочиях полиции Баварии будет представлен в ближайшее время. Он также подчеркнул необходимость постоянной модернизации и расширения технического оснащения полиции в этой области.
Херман назвал появление дронов над аэропортом Мюнхена «тревожным сигналом», отметив, что угроза от беспилотников реальна и нарастает, подвергая критическую инфраструктуру все большему риску. Он также поддержал предложение федерального министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта о создании единого центра защиты от БПЛА, передает агентство DPA.
3 октября беспилотники неизвестного происхождения появились в небе над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около Мюнхена.