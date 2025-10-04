Axios: Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху высказал удивление после того, как президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить удары по сектору Газа, мотивировав это тем, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к мирному урегулированию. Об этом пишет американский портал Axios.
«Как отметил израильский чиновник, Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа», — написал журналист портала Барак Равид в соцсети X.
Журналист указал, что сам Нетаньяху интерпретирует реакцию ХАМАС на мирный план Вашингтона как фактических отказ от предложения Трампа.
Накануне палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом.
Кроме того, ХАМАС распространил официальное заявление, в котором сказано о готовности движения передать управление сектором Газа независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов. Кроме того, движение готово немедленно перейти к прямым переговорам с Израилем по обмену пленными.
Ранее представители движения написали Трампу письмо, в котором ХАМАС просит главу Белого дома лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на освобождение половины заложников.
При этом движение ХАМАС заявило о важности признания государственности Палестины рядом стран Запада, включая Великобританию, а также практических мер, направленных на прекращение боевых действий в секторе Газа.
Напомним, в сентябре сразу 11 стран (всего таких стало 157) признали Палестину государством, причем застрельщиками выступили ближайшие союзники США — Британия, Канада и Австралия. К ним присоединилась Франция.
Нетаньяху также заявил, что Израиль готов немедленно приступить к освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, после получения ответа от палестинского движения ХАМАС на инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.