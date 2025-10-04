У россиян начнут взыскивать долги без суда: как это будет и кого коснется

Внесудебное взыскание долгов по налогам начнет действовать с 1 ноября.
С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать с граждан задолженности по налогам и штрафам без обращения в суд. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко отметил, что процедура будет применяться исключительно в тех случаях, когда между налогоплательщиком и ведомством отсутствует спор.
К взысканию подлежат не только налоги, но также сборы, страховые взносы, пени, штрафы и начисленные проценты. При этом размер взыскиваемой суммы не может превышать отрицательное сальдо единого налогового счета — разницу между перечисленными в налоговый орган средствами и суммой обязательств перед бюджетом. В случае возникновения споров по поводу начисленного долга россиянин имеет право обжаловать решение в суде. Основная задача закона заключается в совершенствовании системы налогового администрирования и снижении нагрузки на судебные инстанции. Как будет работать новая процедура и кого коснется — в материале URA.RU.
Что такое внесудебный порядок взыскания долгов.
Как сейчас проходит процедура.
ФНС обязана обращаться в суд для получения судебного ордера на списание денежных средств с банковского счета налогоплательщика, имеющего задолженность. Граждане часто недовольны затяжными сроками рассмотрения подобных дел, а также необходимостью личного участия в судебных процессах, которые нередко длятся на протяжении нескольких лет. Помимо этого, должникам приходится нести дополнительные расходы, связанные с оплатой юридических услуг и судебных пошлин.
Как будет проходить по новому закону.
Сотрудникам налоговых органов предоставляется право взыскивать задолженность без обращения в суд, основываясь на информации, содержащейся в Едином налоговом счете (ЕНС). Сервис был создан для оптимизации взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также для консолидации информации о всех налогах, подлежащих уплате одним лицом.
Проверить состояние ЕНС возможно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, получить справку о состоянии счета можно как посредством личного кабинета, так и при личном обращении в налоговую инспекцию. Бланк заявления для получения справки размещен по данной ссылке.
Однако налоговые органы не смогут списывать задолженность, если на банковском счете налогоплательщика отсутствует достаточная сумма для полного погашения. Также предусмотрено ограничение: удержание не может превышать 50% заработной платы.
Кого коснется новая процедура.
Внесудебное списание долгов будет распространяться на те виды налогов, которые россияне уплачивают самостоятельно. В частности, на налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный и имущественный налоги. Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков сообщил, что налоговые органы обязаны информировать должников через портал «Госуслуги» либо посредством заказного письма. При этом предоставляется 30-дневный срок для обжалования уведомления либо погашения задолженности.
Новая инициатива затронет значительное число россиян, в первую очередь, собственников недвижимости, транспорта, а также самозанятых. Изменения коснутся и тех, кто самостоятельно подает налоговые декларации или взаимодействует с налоговой службой. Внедрение процедуры, по мнению Кабакова, позволит ускорить и унифицировать процесс взыскания задолженностей, минимизируя необходимость длительных судебных разбирательств. При этом успешность нововведения будет во многом зависеть от качества информирования налогоплательщиков и эффективной работы механизмов обжалования.
По итогам 2023 года совокупная задолженность граждан перед ФНС достигла порядка 1,325 трлн рублей. Данных за 2024 год пока нет, однако, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, на фоне высокой ключевой ставки объем задолженности, вероятно, увеличился. Дефицит федерального бюджета за период с января по ноябрь 2024 года составил 389 млрд рублей — это примерно соответствует трети налоговой задолженности предыдущего года. Таким образом, взыскание налоговых долгов может стать одним из инструментов для покрытия дефицита.