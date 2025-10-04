Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Молодые автомобилисты с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем, рассказал РИА Новости вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.
«По данным статистики “Ренессанс страхования”, именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях — тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю», — сообщил Демидов.
По его словам, по вине новичков на 76% чаще происходят наезды на животных и людей, кроме того, неопытные водители в полтора раза чаще получают повреждения своих транспортных средств в парковочных зонах. «По большей части это связано с недостатком практики и навыков управления автомобилем в экстремальных ситуациях», — пояснил эксперт.
Однако есть случаи, когда новички избегают повреждений автомобиля именно за счет своей неопытности. «Интересно, что по повреждениям стекол начинающие водители заявляют на 12% меньше убытков, чем все остальные водители в среднем. Дело в том, что повреждения стекол чаще случаются на высокой скорости из-за камней и мусора на дороге, а характерная для новичков более низкая скорость снижает вероятность подобных случаев», — рассказал Демидов.
«Если говорить о повреждениях вне ДТП, статистика обратная: у молодых водителей чаще фиксируются проблемы при парковке. Например, такие случаи, как падение инородных предметов на автомобиль, происходят с новичками в полтора раза — на 47% — чаще. Здесь причина заключается в отсутствии привычки правильно выбирать безопасное место для стоянки», — пояснил он.