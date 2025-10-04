Эксперт рассказал, какие водители чаще всего попадают в ДТП

«По данным статистики “Ренессанс страхования”, именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях — тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю», — сообщил Демидов.