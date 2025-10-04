Налоговая служба сможет списывать долги без обращения в суд с 1 ноября

С 1 ноября в России вступает в силу закон, разрешающий налоговым органам взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.
Новые правила коснутся задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. Внесудебный порядок будет применяться только при отсутствии спора между гражданином и налоговой службой.
По словам депутата, это нововведение оптимизирует налоговое администрирование и снизит нагрузку на суды. Граждане сохранят право оспаривать взыскания в установленном законом порядке, передает РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания с россиян долгов за ЖКХ.
Постоянные звонки от коллекторов — огромная проблема не только для должника, но и для его окружения. Они буквально «терроризируют» человека звонками, которые сбрасываются, как только он берет трубку. Иногда звонки поступают даже должнику на работу. Насколько это законно и можно ли избавиться от надоедливых коллекторов — в материале «Вечерней Москвы».