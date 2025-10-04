Некоторые пенсионеры получат пенсию за 2026 год уже через пару месяцев

С начала 2026 года пенсии в России будут проиндексированы. Это коснется тех, кто получает выплаты по старости, а также социальных пенсий. Уточняется, что все изменения будут происходить поэтапно. Также в 2027 году предусмотрена еще одна двухэтапная индексация страховых пенсий. Изменения коснутся всех получателей выплат, включая пенсионеров по старости, по инвалидности, а также лиц, получающих пенсии в связи с потерей кормильца.