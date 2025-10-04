Ричмонд
Некоторые пенсионеры получат пенсию за 2026 год уже через пару месяцев

Часть российских пенсионеров получит проиндексированную страховую пенсию за январь 2026 года уже в конце декабря 2025-го. Выплаты будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, изменение сроков связано с утвержденным проектом бюджета и особенностями новогодних праздников.

Некоторые пенсионеры уже в конце декабря получат пенсию за январь на 7,6% выше.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие пенсии ожидать в 2026 и 2027 годах: кому, когда и на сколько повысят выплаты.

«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — рассказал Нилов в беседе с ТАСС. По его словам, изменение сроков также связано с утвержденным проектом бюджета.

Уточняется, что январские выплаты поступят досрочно тем пенсионерам, которые по графику обычно получают деньги в начале месяца. В 2026 году официальные новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно, поэтому выплаты за январь будут перечислены заранее. Перерасчет коснется всех получателей страховых пенсий, включая работающих пенсионеров — для этой категории индексация восстановлена с текущего года.

С начала 2026 года пенсии в России будут проиндексированы. Это коснется тех, кто получает выплаты по старости, а также социальных пенсий. Уточняется, что все изменения будут происходить поэтапно. Также в 2027 году предусмотрена еще одна двухэтапная индексация страховых пенсий. Изменения коснутся всех получателей выплат, включая пенсионеров по старости, по инвалидности, а также лиц, получающих пенсии в связи с потерей кормильца.