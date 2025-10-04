«Провел его народ через самые суровые условия»: Джейкоб Ченсли напомнил Путину о сибирском духе

Штурмовавший Капитолий в 2021 году в костюме шамана Джейкоб Ченсли передал привет президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.
Он обратился к российскому лидеру с пожеланием помнить о сибирском духе, который, по его словам, помогал россиянам преодолевать «самые суровые условия, какие только можно представить».
«Теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко», — подчеркнул Ченсли.
Известно, что в марте 2023 года он был досрочно освобождён из федеральной тюрьмы после вмешательства бизнесмена Илона Маска.
Напомним, Ченсли прославился тем, что 6 января 2021 года участвовал в штурме Капитолия с боевой раскраской на лице в полуголом виде. Кроме того, у него на голове была меховая шапка с рогами и знамя с американским флагом в руках. «Шаман» проник в зал заседаний сената и занял кресло, которое незадолго до этого спешно покинул вице-президент США Майк Пенс.