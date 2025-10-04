«Провел его народ через самые суровые условия»: Джейкоб Ченсли напомнил Путину о сибирском духе

Напомним, Ченсли прославился тем, что 6 января 2021 года участвовал в штурме Капитолия с боевой раскраской на лице в полуголом виде. Кроме того, у него на голове была меховая шапка с рогами и знамя с американским флагом в руках. «Шаман» проник в зал заседаний сената и занял кресло, которое незадолго до этого спешно покинул вице-президент США Майк Пенс.