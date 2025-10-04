В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняты ограничения на полёты

Ранее жители города Кириши в Ленобласти сообщали о взрывах в небе над городом. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Возникло возгорание в промзоне, которое уже ликвидировали. Силами противовоздушной обороны в небе над городом уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов.