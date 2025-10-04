Военные РФ уничтожили склад боеприпасов и беспилотников ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие ликвидировали склад боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов «Вектор» Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт гаубицы «Мста-Б» совместно с операторами FPV-дронов группировки войск «Юг».
«Первым же попаданием склад противника был уничтожен. Цель находилась на краматорско-дружковском направлении операторы FPV-дронов “Южной” группировки ликвидировали вражеский БПЛА “Вектор” в воздухе с применением тарана», — говорится в сообщении.
В МО уточнили, что объект противника обнаружили разведчики. Координаты были переданы артиллерийским расчётам.
