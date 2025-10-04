Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов и беспилотников ВСУ в ДНР

Удар нанёс расчёт гаубицы «Мста-Б» совместно с операторами FPV-дронов.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали склад боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов «Вектор» Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс расчёт гаубицы «Мста-Б» совместно с операторами FPV-дронов группировки войск «Юг».

«Первым же попаданием склад противника был уничтожен. Цель находилась на краматорско-дружковском направлении операторы FPV-дронов “Южной” группировки ликвидировали вражеский БПЛА “Вектор” в воздухе с применением тарана», — говорится в сообщении.

В МО уточнили, что объект противника обнаружили разведчики. Координаты были переданы артиллерийским расчётам.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше