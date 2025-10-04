Ричмонд
Польша направила войска к границам с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить вооруженные силы к границам с Германией и Литвой. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщило Бюро национальной безопасности республики.

Согласно постановлению, подразделения ВС Польши будут помогать пограничной службе в обеспечении безопасности на границе. Военные будут задействованы с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года для охраны приграничной зоны и поддержания общественного порядка.

Численность перебрасываемых военнослужащих не раскрывается. В заявлении бюро подчеркивается, что войска будут обеспечивать неприкосновенность границы в районах переходов и приграничных территориях. говорится в сообщении.

Кроме того, 28 сентября Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в режим максимальной готовности.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.

