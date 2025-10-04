Максим Астраханцев из Иркутска победил в конкурсе «Директор года России»

Максим Павлович является руководителем всего 5 лет. Однако организация, которую он возглавляет, одна из немногих подобных в стране. К слову, представитель Иркутской области победил в этом престижном конкурсе впервые. Также победа в конкурсе означает еще и то, что в следующем году 30 директоров школ — победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса будет принимать наш регион.