Максим Астраханцев из Иркутска победил в конкурсе «Директор года России»

Педагог из Иркутской области, директор образовательного комплекса «Точка будущего» Иркутска Максим Павлович Астраханцев победил во Всероссийском конкурсе «Директор года России». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
Итоги мероприятия объявили в Кремле 3 октября — на праздничном концерте, посвященном Международному Дню учителя.
Максим Павлович является руководителем всего 5 лет. Однако организация, которую он возглавляет, одна из немногих подобных в стране. К слову, представитель Иркутской области победил в этом престижном конкурсе впервые. Также победа в конкурсе означает еще и то, что в следующем году 30 директоров школ — победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса будет принимать наш регион.
