В Башкирии пообещали выходные без дождей

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 4, 5 и 6 октября пообещали слабый ветер и температуру до −9 градусов. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 4 октября, ожидают сухую погоду. Температура воздуха днем будет +10, +15°.

Во воскресенье 5 октября, спрогнозировали слабый ветер. Ночью температура составит −2,+3°, в горных районах до −7°, днем+11,+16°.

В понедельник, 6 октября, будет сухая погода. Температура воздуха ночью −2, +3°, в горных районах до −7°, днем+11,+16°.

