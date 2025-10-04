За дорогие подарки новосибирским учителям можно получить срок

Педагогам, которые принимают подарки дороже 3 тыс рублей, могут грозить дисциплинарные взыскания. Если подарок передается в обмен на хорошую оценку, это считается взяткой. Тогда учителю и дарителю грозит уголовная ответственность.
Евгений Машаров в разговоре с ТАСС отметил, что отдельного закона о подарках учителям нет, но по Гражданскому кодексу запрещается дарение, кроме обычных подарков стоимостью до 3 тыс руб. Подарки дороже этой суммы могут считаться взяткой. Иначе грозит наказание от штрафов до лишения свободы в зависимости от преступления.