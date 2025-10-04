Ричмонд
Мосгорсуд 24 ноября изучит жалобу родственницы Жириновского на отказ в иске

Московский городской суд 24 ноября проведёт слушание по жалобе родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой на отклонение её иска о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным.

Источник: Life.ru

Как сообщает РИА «Новости», в документах отмечается, что заседание апелляционной инстанции назначено на 24 ноября. В качестве ответчиков выступают сыновья политика — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

Напомним, в мае суд отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой. Они спорили с сыновьями Жириновского по вопросу пожизненного содержания. В июле суд временно оставил без движения апелляционную жалобу из-за адвоката. Он не приложил к документам копию диплома о юридическом образовании.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

