Названы сроки индексации страховых пенсий в 2027 году

Индексацию страховых пенсий в России в 2027 году планируется провести в два этапа. Такие данные содержатся в проекте федерального бюджета, с которым ознакомилось РИА Новости.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект основного финансового документа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект был представлен на рассмотрение в прошлый понедельник.
Так, первая индексация страховой пенсии на 4% запланирована на 1 февраля 2027 года. Вторая индексация составит 3,4% и будет проведена с 1 апреля.
При этом в плановом периоде на 2028 год также предполагается двухэтапное увеличение выплат. Пенсии планируется проиндексировать на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля 2028 года.
Кроме того, стал известен размер средней страховой пенсии, с 1 января 2026 года эта сумма превысит 27 тысяч рублей. Ожидается, что в 2026 году должны проиндексировать и социальные пенсии. Россияне должны получать на 6,8% больше. Отмечается, что государства для реализации планов в этой сфере заложило больше 18 трлн рублей.
Ранее экономист Анатолий Никитин предложил поднять минимальную страховую пенсию до 35 тысяч рублей. По его словам, это улучшит жизнь пенсионеров, позволит им отказаться от работы и простимулирует экономику за счет роста спроса.