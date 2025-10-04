Названы сроки индексации страховых пенсий в 2027 году

Кроме того, стал известен размер средней страховой пенсии, с 1 января 2026 года эта сумма превысит 27 тысяч рублей. Ожидается, что в 2026 году должны проиндексировать и социальные пенсии. Россияне должны получать на 6,8% больше. Отмечается, что государства для реализации планов в этой сфере заложило больше 18 трлн рублей.