Почти миллион доз вакцины от гриппа поступило в Новосибирскую область

Такие цифры приводит издание Om1 Новосибирск со ссылкой на данные минздрава.
При этом в ведомстве подчеркнули: массовая профилактическая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в регионе не планируется. В нормативном документе главного государственного санитарного врача РФ от 8 июля 2025 года (№ 14), который регламентирует меры на эпидсезон 2025−2026 годов по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, нет предписания о проведении плановой прививочной кампании против COVID-19.
Минздрав добавил, что в Новосибирской области также отсутствует местный акт санитарного руководства, который бы обязывал организовывать профилактические прививки против коронавируса на территории региона.
Медики и эксперты при этом прогнозируют сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями в Новосибирске. Традиционно рост приходится на осень и зиму: прохладная погода способствует передаче вирусов, иммунитет у людей ослабевает, да и контактов в закрытых помещениях становится больше.
Таким образом, регион готовится к кампании по вакцинации от гриппа, тогда как массовая профилактика от COVID-19 на данный момент не поддерживается ни федеральной, ни местной санитарной документацией.