Почти миллион доз вакцины от гриппа поступило в Новосибирскую область

При этом в ведомстве подчеркнули: массовая профилактическая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в регионе не планируется. В нормативном документе главного государственного санитарного врача РФ от 8 июля 2025 года (№ 14), который регламентирует меры на эпидсезон 2025−2026 годов по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, нет предписания о проведении плановой прививочной кампании против COVID-19.