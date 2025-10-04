В Перми открылся первый Центр помощи людям с зависимостью

В Перми открылся первый Центр аддиктологии, где лечат пациентов, страдающим от наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения. А также помогают их родственникам, которые испытывают сложности из-за пагубной привычки у члена семьи, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Центр был создан на базе поликлиники Пермского наркологического диспансера по адресу ул. Петропавловская, 74.
Там могут помочь людям, испытывающим тревожные состояния, навязчивые мысли, а также тем, кто имеет зависимости от компьютерных игр и шопинга. В число пациентов могут войти пермяки с расстройством пищевого поведения — почти перестающие есть, чтобы добиться «идеальной фигуры», или наоборот, заедающие стрессы излишним количеством еды.