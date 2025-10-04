В Перми открылся первый Центр помощи людям с зависимостью

Там могут помочь людям, испытывающим тревожные состояния, навязчивые мысли, а также тем, кто имеет зависимости от компьютерных игр и шопинга. В число пациентов могут войти пермяки с расстройством пищевого поведения — почти перестающие есть, чтобы добиться «идеальной фигуры», или наоборот, заедающие стрессы излишним количеством еды.