Россиян заверили, что штрафы за опоздание противоречат Трудовому кодексу

Почти половина россиян (42%) сталкивались со штрафами на работе, следует из данных аналитиков.
Штрафы за опоздание, которые работодатели накладывают на своих сотрудников, являются нелегитимными и противоречат Трудовому кодексу. Об этом журналистам рассказала юрист, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Согласно ст. 192 Трудового кодекса, единственно возможными дисциплинарными взысканиями являются замечание, выговор и увольнение, применяемые за нарушение трудовых обязанностей», — отметила специалист в разговоре с RT. Таким образом она отметила, что штрафы за опоздание не связаны с взысканием, связанным с непосредственно нарушением трудовых обязанностей.
Однако есть и исключения для ряда профессий. Например, работодатели могут понизить некоторых сотрудников в чине и это не будет противоречить Трудовому кодексу, уточнила Санина. Она также отметила, что согласно аналитическим данным «Работы.ру» почти половина россиян сталкиваются со штрафами на работе за опоздания.
Ранее другой аналитик отмечал, что работодатели имеют право применять дисциплинарные меры к сотрудникам, опоздавшим на четыре часа и более без уважительной причины. Причем, вплоть до увольнения. Об этом сообщал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.