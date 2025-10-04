Ричмонд
Многоквартирный дом расселят на бульваре Гагарина в Иркутске

Женщине с ребенком предоставят жилье, остальным собственникам выплатят деньги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске расселят многоквартирный дом, расположенный на бульваре Гагарина. Об этом после проверки исполнения жилищного законодательства сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Установлено, что вопреки требованиям закона органом местного самоуправления не были своевременно приняты меры к расселению жильцов аварийного многоквартирного дома, в Иркутске, с выплатой выкупной стоимости за подлежащие изъятию жилые помещения, — отмечают в ведомстве.

Правоохранители обратились в суд. Они потребовали, чтобы женщине с ребенком предоставили жилье на условиях социального найма, а собственникам еще 10 квартир выплатили выкупную стоимость старых квартир.

Суд требования прокурора удовлетворил.