Многоквартирный дом расселят на бульваре Гагарина в Иркутске

В Иркутске расселят многоквартирный дом, расположенный на бульваре Гагарина. Об этом после проверки исполнения жилищного законодательства сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
— Установлено, что вопреки требованиям закона органом местного самоуправления не были своевременно приняты меры к расселению жильцов аварийного многоквартирного дома, в Иркутске, с выплатой выкупной стоимости за подлежащие изъятию жилые помещения, — отмечают в ведомстве.
Правоохранители обратились в суд. Они потребовали, чтобы женщине с ребенком предоставили жилье на условиях социального найма, а собственникам еще 10 квартир выплатили выкупную стоимость старых квартир.
Суд требования прокурора удовлетворил.