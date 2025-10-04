Океанолог Таврический оценил опасность замеченных в Британии больших червей

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический оценил опасность больших червей, замеченных в Великобритании.
Как сообщалось, в графстве Суффолк на берег выбросило необычное существо длиной 15 сантиметров с яркими щетинками. Очевидцы даже восприняли животное за нечто инопланетное.
Позднее выяснилось, что это крупный морской червь из семейства Aphroditidae (Афродитовые).
«В Черном море нет таких. Выбрасываться на берег они могут из-за изменения климата. Для человека такие черви, думаю, не опасны», — прокомментировал Таврический.
Aphroditidae обитают на дне Атлантического океана и Средиземного морей. Взрослые особи обычно достигают 7,5−15 см, но отдельные могут вырастать и до 30 см.
Спинная сторона червя покрыта густым войлоком из очень тонких щетинок, которые переливаются всеми цветами радуги, глаза отсутствуют. На конце глотки расположены четыре челюсти, приспособленные для захвата жертвы.
