Продажи кокошников на маркетплейсах РФ выросли более чем вдвое в 2025 году

Продажи кокошников на российских маркетплейсах увеличилось более чем вдвое в 2025 году. Об этом в субботу, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ритейлеров Wildberris и Ozon.
Wildberries сообщили о заметном росте интереса к товарам в русском стиле: наибольший вклад в оборот и динамику продаж внесли кокошники: за январь-сентябрь их реализация увеличилась на 110 процентов в денежном выражении и на 84 процентов по количеству по сравнению с прошлым годом. Речь идет о сотнях тысяч проданных изделий на сотни миллионов рублей.
Следом по популярности идут платки и платья в русском стиле: их продажи на площадке выросли на 75 процентов и 108 процентов по обороту соответственно, а в натуральном выражении — на 106 процентов и 75 процентов. При этом сарафаны пока не вышли в категорию массового спроса, но продемонстрировали прирост на 44 процентов как по сумме продаж, так и по количеству.
Ozon зафиксировали рост продаж кокошников в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший всплеск заказов пришелся на 27 февраля, в преддверии Масленицы: показатель увеличился в 4,5 раза. За год ассортимент национальных головных уборов на площадке удвоился, уточняется в публикации.
Среди москвичей в этом сезоне также набирает популярность тренд — в моде наряды в стиле времен СССР. Звездный стилист, обозреватель моды Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве», что из вещей советских времен актуально сейчас.