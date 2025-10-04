Продажи кокошников на маркетплейсах РФ выросли более чем вдвое в 2025 году

Следом по популярности идут платки и платья в русском стиле: их продажи на площадке выросли на 75 процентов и 108 процентов по обороту соответственно, а в натуральном выражении — на 106 процентов и 75 процентов. При этом сарафаны пока не вышли в категорию массового спроса, но продемонстрировали прирост на 44 процентов как по сумме продаж, так и по количеству.