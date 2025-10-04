Топ-5 главных новостей в Молдове 4 октября 2025: Распустят ли парламент Молдовы, если вся оппозиция сдаст мандаты; на Молдову идет похолодание и неделя дождей; жители Молдовы массово продают евро и доллары, которые копил

Главные новости в Молдове на утро субботы 4 октября 2025:
1. Что будет, если вся оппозиция сдаст мандаты: Результаты парламентских выборов в Молдове аннулируют?
2. Совсем не золотая осень: На Молдову идет похолодание и сильные дожди — достаем теплые свитера и зонты — октябрь отыгрывается.
3. В Молдове продажа наличной валюты превысила покупку в три раза: Люди массово продают евро и доллары, которые копили на «черный день».
4. 17 лет тюрьмы за убийство друга, который не хотел быть преступником: В Молдове вынесен приговор по громкому делу.
5. Центральный рынок Кишинева дорожает и дешеветь уже не будет: «Родничок» — по 75 леев, клубника — по 120, а бананы дешевле винограда.
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).