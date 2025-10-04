Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 4 октября 2025: Распустят ли парламент Молдовы, если вся оппозиция сдаст мандаты; на Молдову идет похолодание и неделя дождей; жители Молдовы массово продают евро и доллары, которые копил

Главные новости в Молдове на утро субботы 4 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро субботы 4 октября 2025:

1. Что будет, если вся оппозиция сдаст мандаты: Результаты парламентских выборов в Молдове аннулируют?

2. Совсем не золотая осень: На Молдову идет похолодание и сильные дожди — достаем теплые свитера и зонты — октябрь отыгрывается.

3. В Молдове продажа наличной валюты превысила покупку в три раза: Люди массово продают евро и доллары, которые копили на «черный день».

4. 17 лет тюрьмы за убийство друга, который не хотел быть преступником: В Молдове вынесен приговор по громкому делу.

5. Центральный рынок Кишинева дорожает и дешеветь уже не будет: «Родничок» — по 75 леев, клубника — по 120, а бананы дешевле винограда.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.

Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).

День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.

Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).

Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.

Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).