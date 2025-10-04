Ричмонд
Игры СНГ: сборная Узбекистана пополнила копилку еще 14 медалями

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Азербайджане завершился еще один день III Игр СНГ. В течение дня представители сборной Узбекистана завоевали еще 14 медалей, сообщает НОК.

Источник: НОК Узбекистана

В Азербайджане продолжаются III Игры СНГ и очередной соревновательный день прошел продуктивно для делегации Узбекистана. В течение дня наши спортсмены завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

говорится в сообщении

Награду высшей пробы завоевала Гульшан Алимардонова по карате выступавшая в весовой категори до 50 кг.

Серебро:

  • Самандар Уразалиев (карате, ката).
  • Назокат Уринова (женская борьба, до 46 кг).
  • Жасмина Пирматова (женская борьба, до 50 кг).
  • Мухаммад Рахимжонов (вольная борьба, до 45 кг).
  • Асадбек Эркинжонов (вольная борьба, до 92 кг).

Бронза:

  • Бегзод Исмоилов (бокс, до 52 кг).
  • Шохрух Якубов (вольная борьба, до 51 кг).
  • Худойберди Тургунов (вольная борьба, до 60 кг).
  • Дурдона Туракулова (карате, ката).
  • Севинч Рахимова (карате, до 55 кг).
  • Мехриддин Турахонов (карате, до 60 кг).
  • Абдулвахоб Рашидов (карате, до 67 кг).
  • Марварид Зувайдуллоева (фехтование, шпага).

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.

Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.