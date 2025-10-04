Игры СНГ: сборная Узбекистана пополнила копилку еще 14 медалями

В Азербайджане продолжаются III Игры СНГ и очередной соревновательный день прошел продуктивно для делегации Узбекистана. В течение дня наши спортсмены завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Награду высшей пробы завоевала Гульшан Алимардонова по карате выступавшая в весовой категори до 50 кг.
Серебро:
- Самандар Уразалиев (карате, ката).
- Назокат Уринова (женская борьба, до 46 кг).
- Жасмина Пирматова (женская борьба, до 50 кг).
- Мухаммад Рахимжонов (вольная борьба, до 45 кг).
- Асадбек Эркинжонов (вольная борьба, до 92 кг).
Бронза:
- Бегзод Исмоилов (бокс, до 52 кг).
- Шохрух Якубов (вольная борьба, до 51 кг).
- Худойберди Тургунов (вольная борьба, до 60 кг).
- Дурдона Туракулова (карате, ката).
- Севинч Рахимова (карате, до 55 кг).
- Мехриддин Турахонов (карате, до 60 кг).
- Абдулвахоб Рашидов (карате, до 67 кг).
- Марварид Зувайдуллоева (фехтование, шпага).
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
В соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.