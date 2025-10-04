Основы законодательства и нормы поведения разъясняют мигрантам в Приангарье

Кроме того, в следующем году по традиции тридцать директоров школ — победителей отборочного этапа одного из конкурсов — приедут в Иркутскую область для прохождения дальнейших испытаний. По их результатам будут определены пять лауреатов, которые продолжат соревнование. Итоги конкурса, как и в этом году, планируется объявить накануне профессионального праздника педагогов.