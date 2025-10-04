Основы законодательства и нормы поведения разъясняют мигрантам в Приангарье

В Иркутской области стартовали адаптационные курсы для иностранных граждан, организованные управлением губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям. Программа лекций, проводимых на предприятиях строительной и дорожной сфер, а также в организациях городского благоустройства, включает широкий спектр тем, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Адаптационные мероприятия могут организовывать не только представители органов госвласти и местного самоуправления. Муниципалитеты вправе заключать соглашения с работодателями, которые на основе полученных методических рекомендаций смогут самостоятельно вести эту работу», — пояснила начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
Слушателям курсов разъясняют основы российского законодательства и принятые в обществе нормы поведения. Также в рамках занятий рассматриваются вопросы историко-политического и социального характера, а также профилактики экстремизма. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с работодателями и органами местного самоуправления. На текущий момент в адаптационных мероприятиях приняли участие свыше десяти тысяч иностранных граждан.
Параллельно в регионе функционирует чат-бот «Иркутск — миграция», созданный для информирования иностранцев о нормах миграционного законодательства и правилах пребывания на территории области. К настоящему времени его услугами воспользовались около пятисот человек. В перспективе планируется запуск аналогичного сервиса на платформе национального мессенджера Мах (18+).
Кроме того, в следующем году по традиции тридцать директоров школ — победителей отборочного этапа одного из конкурсов — приедут в Иркутскую область для прохождения дальнейших испытаний. По их результатам будут определены пять лауреатов, которые продолжат соревнование. Итоги конкурса, как и в этом году, планируется объявить накануне профессионального праздника педагогов.
Напомним, что сотрудниками военного следственного отдела СКР по Иркутскому гарнизону на постоянной основе проводятся рейды на выявление среди бывших мигрантов тех, кто подлежит постановке на воинский учет. Так, в октябре 2025 года при проверке строительных объектов в Иркутске совместно с сотрудниками военной полиции были выявлены три нарушителя.