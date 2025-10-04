В Хабаровском крае пострадавшую оштрафовали за ложь в деле о насилии

В Хабаровском крае, в Советской Гавани, жительница города, пострадавшая от действий сожителя, во время судебного заседания изменила показания, сообщает сообщество судов края.
После предупреждения об уголовной ответственности за ложь она заявила, что обвиняемый нанес ей лишь один удар, и отказалась от более ранних показаний о насилии и угрозах.
Ранее в ходе расследования женщина просила рассмотреть её дело в особом порядке, согласившись с обвинением. Советско-Гаванский городской суд признал её виновной по ч. 1 ст. 307 УК РФ («заведомо ложные показания») и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.