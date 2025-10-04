В октябре 1965 года принята декларация, снявшая обвинения с евреев в богоубийстве

С другой стороны, во многих странах иудеи были козлами отпущения, подозрительными чужаками, на которых можно выпустить пар и направить народное недовольство. Евреям были закрыты многие профессии, и некоторые из них начинали заниматься запрещенным для христиан ростовщичеством. А ростовщики в ту эпоху воспринимались не как улыбчивые современные работники банков, а скорее как современные коллекторы сервиса микрозаймов, отнимающие последнее. Обвинения в богоубийстве стали отличным «интеллектуальным» фоном, который оправдывал антисемитизм. Раз они убили даже Бога, своего же собственного Мессию, то тем более они ни во что не ставят жизнь обычных людей. Поэтому на еврейские общины вешали многие нераскрытые происходящие в городах убийства, что становилось причиной погромов.