Врач Ткаченко: чрезмерное увлечение БАДами может привести к поражению печени

— Есть много препаратов, которые проходят сейчас исследования. На рынке существует препарат, который содержит гидролизат плаценты человека. Этот препарат использовали в косметологии для омоложения тканей, и предполагалось, что он будет ускорять регенерацию клеток печени. Дело в том, что человеческая плацента содержит факторы роста, которые могут способствовать обновлению тканей. Но на практике препарат не оправдал высоких надежд. Конечно, работы все равно ведутся, но пока никаких прорывов в этой области нет.