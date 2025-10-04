Астрофизик Панов: в России построен уникальный инструмент для поиска инопланетян

С описания одного из таких позитивных сценариев началась моя личная вовлеченность в SETI. Я предложил концепцию «галактического культурного поля», как ее окрестил Кардашев, и заключается она вот в чем. Согласно статистическим оценкам, ближайшие к нам цивилизации находятся далеко, в сотнях и тысячах световых лет. Поэтому диалог с отдельной цивилизацией поддерживать невозможно, зато возможно другое. Если цивилизация А уже слушает небо и хочет делиться информацией о себе, то можно предположить, что получив сигнал от другой цивилизации Б, она его ретранслирует для других. Цивилизация В, получив сигналы от А и Б, добавит к ним свой и передаст другим — Г, Д, Е и так далее. В результате в галактике может сформироваться целое культурное поле, которое будет накапливать информацию в течение миллионов лет. ~Цивилизация может уже погибнуть, а ее след, фрагмент «культурного поля», будет циркулировать между звезд.~