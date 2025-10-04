Белгидромет: в субботу в Беларуси будет облачно и дождливо

По данным синоптиков, 4 октября погодные условия в стране будет формировать влажная масса воздуха.
Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер — восточный, юго-восточный, слабый до умеренного.
Там также уточнили, что максимальная температура воздуха в течение дня составит от +10 до +15°С, на юго-востоке — до +17°С.
В столице в субботу также возможен небольшой дождь, а днем термометры покажут от +11 до +14°С.
В воскресенье, 6 октября, страна окажется под влиянием фронтальных разделов, идущих с территории Польши и Украины. Снова повсеместно пройдут кратковременные осадки, возможен туман, а днем температура будет находиться в пределах от +8 до +14°С.