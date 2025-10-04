«Газета.Ru» рассказывает историю бандитской группировки на Филиппинах, названной в честь «Спутника-1»

Хотя Sputnik является довольно старой бандой и некогда одной из самых многочисленных, в настоящее время она утратила былое величие. Как, впрочем, и другие преступные группировки Манилы. Связано это с тем, что в 1990-х и 2000-х власти Филиппин провели жесткую зачистку города от бандитов. В вооруженных столкновениях с полицией погибли многие преступники, еще больше людей были отправлены в тюрьмы. Большая их часть — в одну и ту же тюрьму.