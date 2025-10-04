Пособие по беременности и родам превысит миллион рублей

Согласно материалам к проекту бюджета Социального фонда России, изученным ТАСС, в 2027 году произойдет значительное увеличение максимальных размеров ключевых социальных выплат для семей с детьми. Пособие по беременности и родам впервые превысит отметку в один миллион рублей, а максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет приблизится к 100 тысячам рублей.