Пособие по беременности и родам превысит миллион рублей

Согласно материалам к проекту бюджета Социального фонда России, изученным ТАСС, в 2027 году произойдет значительное увеличение максимальных размеров ключевых социальных выплат для семей с детьми. Пособие по беременности и родам впервые превысит отметку в один миллион рублей, а максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет приблизится к 100 тысячам рублей.
В документах указано, что максимальный размер декретных выплат при стандартной продолжительности отпуска в 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836 рублей, в 2027 году достигнет 1 100 437,80 рублей, а в 2028 году увеличится до 1 188 465,60 рублей.
Также установлены предельные суммы этого пособия, рассчитываемого как 100% среднего месячного заработка: в 2026 году — 207,5 тысячи рублей, в 2027 году — 238,9 тысячи рублей, а в 2028 году — 258 тысяч рублей в месяц.
Параллельно вырастут и максимальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Согласно проекту бюджета, в 2026 году их размер составит 83 тысячи рублей в месяц, в 2027 году увеличится до 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году достигнет 103,2 тысячи рублей ежемесячно.
