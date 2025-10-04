К 2027 году пособие по беременности и родам превысит миллион рублей: как изменятся выплаты в ближайшие годы

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в этом же году достигнет 95,5 тысяч рублей. Такие данные приводятся в материалах к проекту бюджета Социального фонда России, которые оказались в распоряжении ТАСС.