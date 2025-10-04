К 2027 году пособие по беременности и родам превысит миллион рублей: как изменятся выплаты в ближайшие годы

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в этом же году достигнет 95,5 тысяч рублей. Такие данные приводятся в материалах к проекту бюджета Социального фонда России, которые оказались в распоряжении ТАСС.
Согласно представленному документу, максимальный размер пособия по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней в 2026 году составит 955 836 рублей. В 2027 году планируется увеличение этой суммы до 1 100 437,80 рублей, а в 2028 году выплата вырастет до 1 188 465,60 рублей.
Кроме этого, в документе определены предельные суммы ежемесячных выплат по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В 2026 году размер пособия составит 83 тысячи рублей, в 2027 году — 95,5 тысяч рублей, а в 2028 году выплата увеличится до 103,2 тысяч рублей.
Прежде Министерство труда РФ объявило, что в 2026 году выплаты по программе материнского капитала вырастут на 6,8%. В ведомстве уточнили, что маткапитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи рублей, если семья ранее не получала выплату за первого ребенка.