Ночью в Ростовской области перехватили и уничтожили 11 БПЛА

В ночь на 4 октября в Ростовской области перехватили и уничтожили 11 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По информации военного ведомства, силы ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночную атаку отразили в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Люди не пострадали. При этом в Чертковском районе произошло возгорание травы, также отключение электричества зафиксировали в трех донских хуторах.
