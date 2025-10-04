Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Ростовской области перехватили и уничтожили 11 БПЛА

Данные по количеству сбитых БПЛА в Ростовской области предоставили в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 октября в Ростовской области перехватили и уничтожили 11 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

По информации военного ведомства, силы ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночную атаку отразили в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Люди не пострадали. При этом в Чертковском районе произошло возгорание травы, также отключение электричества зафиксировали в трех донских хуторах.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше