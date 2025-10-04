CBS News: США станут давать мигрантам-подросткам по $2500 за самодепортацию

США планируют начать выплачивать мигрантам-подросткам по 2,5 тысячи долларов за их добровольное решение покинуть страну, сообщает CBS News.
«Это станет очередной попыткой администрации Трампа поощрить самодепортацию. Министерство внутренней безопасности “предоставит единовременную стипендию на переселение детям-иностранцам без сопровождения взрослых в возрасте 14 лет и старше”», — говорится в публикации СМИ.
Уточняется, что пособие будет предоставляться несопровождаемым детям-мигрантам, которые находятся под опекой Управления по переселению беженцев Министерства здравоохранения и соцслужб США.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа собирается и значительно сократить квоту на прием беженцев в следующем году, установив ее на рекордно низком уровне — 7,5 тысячи человек.